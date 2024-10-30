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習近平晤芬蘭總統　宣布對芬蘭單方面免簽

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）（左）與大陸國家主席習近平（右）。大陸外交部
芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）（左）與大陸國家主席習近平（右）。大陸外交部

芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）28日至31日訪問大陸，並在29日下午與大陸國家主席習近平會晤。大陸國家主席習近平宣布，中方願同芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭朋友來華經商、旅遊、留學。

新華社報導，習近平指出，芬蘭是最早一批同新中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。建交以來，中芬始終友好相處、互尊互信，樹立了國與國之間超越歷史、文化、制度差異，平等交往的典範。

習近平表示，當前，世界百年變局加速演進，人類社會面臨的風險挑戰增多。在此背景下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係更顯獨特價值，值得倍加珍惜和發揚光大。

史塔布表示，芬蘭堅持一個中國原則，重視中方在國際事務中的重要影響以及發揮的穩定性、建設性作用。歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。他還指出，中歐需要避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇的惡性循環之中。

會談後，兩國元首共同見證簽署教育、水利、環境保護、循環經濟、農食產品等領域多項雙邊合作文件。雙方發表「關於推進中芬面向未來的新型合作夥伴關係的聯合工作計畫（2025-2029）」。

路透報導，史塔布表示，已代表北約和歐盟向習近平指出北韓正持續進行援俄行動，包括運送武器和士兵到俄羅斯，並強調這是對俄烏戰爭的升級、擴大和挑釁。他指出，大陸越支持俄羅斯，就越難與歐洲建立良好關係。

史塔布指出，他感覺到中朝關係「目前不太舒服」，但沒有透露習近平如何回應。

大陸外交部發布，兩國領導人就烏克蘭危機等深入交換意見，習近平闡述了中方原則立場，表示願同包括芬蘭在內的有關各方共同努力，繼續為推動和平解決危機發揮積極作用。

俄羅斯 習近平 芬蘭

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