羅文嘉想送「和平之鹿」給福州　國台辦打槍：譁眾取寵

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前表示，盼透過與大陸海協會協調，送一對命名「和和」、「平平」的梅花鹿給福州動物園，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日回應說，「送禮物的基礎是要有誠意，與其沒有誠意的譁眾取寵，不如去做點實事」，回到堅持「九二共識」的共同政治基礎。

朱鳳蓮30日主持大陸國台辦例行記者會，對於羅文嘉提出馬祖大坵島一對梅花鹿給對岸，並稱之為「和平之鹿」，做出上述回應。

朱鳳蓮說，回到堅持「九二共識」的共同政治基礎，承認「兩岸同屬一個國家、一個民族」的基本事實，兩岸兩會才可以展開溝通協商，推動兩岸交流合作。

同場記者會上，對於近期陸委會、海基會官員均否定「九二共識」，羅文嘉說，「九二共識」已不合時宜，朱鳳蓮重申，「九二共識」的歷史經緯和重要角色是非常清楚的。

朱鳳蓮回顧了1992年10月，大陸海協會與台灣海基會在香港就「兩岸公證書使用」問題進行工作性商談的內容，表示「九二共識」雖然是各自以口頭方式表達的共識，但其過程和內容均有明確的文件和文字記錄，鐵證如山、有據可查。

朱鳳蓮說，「九二共識」的核心意涵是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。 「九二共識」之所以重要，是因為它明確界定了兩岸關係的性質，即大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是「國與國關係」、也不是「一中一台」。