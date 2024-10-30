陸發射神舟19號 計畫2030年前登月

大陸航天工程第十九艘太空船「神舟十九號」訂今天（卅日）清晨四時廿七分在酒泉衛星發射中心發射，在軌駐留半年期間，神舟十九號太空人乘組將進行八十六項太空科學研究與技術試驗，並將迎來天舟八號貨運太空船和神舟二十號載人太空船的來訪。

新華社報導，大陸神舟十九號載人飛行任務記者會昨天宣布，此次太空人乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤三人組成，蔡旭哲擔任指令長。蔡旭哲執行過神舟十四號載人飛行任務；宋令東和王浩澤均為大陸第三批航天員，兩人都是「九○後」，都是首次執行飛行任務。值得注意的是，王浩澤是第三位執行載人航天飛行任務的女性，也是大陸目前唯一的女太空飛行工程師。

神舟十九號乘組飛行期間，將重點圍繞規畫中的「太空格物」主題，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，開展微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等八十六項太空科學研究與技術試驗。

記者會上預告，明年中國載人航天工程計畫實施神舟廿號、神舟廿一號、天舟九號三次飛行任務。而神舟十八號太空人乘組在與神舟十九號太空人乘組完成在軌輪換後，計畫於十一月四日返回東風著陸場。

會上還公布大陸載人登陸月球計畫的進度，大陸錨定二○三○年前實現中國人登陸月球的目標。目前，大陸第四批航天員選拔工作已完成，共有十名預備太空人最終入選。