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陸海警船擾金門 連2日越界

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
大陸海警船（右）昨天再度闖入金門限制水域，金門海巡隊巡防艇（左）前往監控。圖／金門海巡隊提供
大陸海警船（右）昨天再度闖入金門限制水域，金門海巡隊巡防艇（左）前往監控。圖／金門海巡隊提供

受康芮颱風影響，金門南方水域海象惡劣，眾多船隻進港避風，但中國大陸海警繼前天侵擾金門限制水域，昨天再集結四艘海警船闖入，和海巡艦艇對峙約二小時才駛離。金門海巡隊表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定及海上交通秩序。

海巡署金馬澎分署昨上午八時許透過雷達，發現中國大陸海警船三艘自大陸廈門航出，另一艘自泉州圍頭往西南航行，四艘海警船在金門南方水域集結，越過我方限制水域外界線。

金門海巡隊表示，昨上午九時許，中國海警船舷號「一四五一二」、「一四六○九」、「一四六○三」、「一四六○二」四艘編組，自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南方航入我方水域，我方四艘巡防艇依部署位置趨前一對一對應，全程以中英文對海警船廣播，宣告我方執法立場，請對方立即離開我方水域，大陸海警船於十一時航出，歷時約二小時。

海巡署表示，東北季風及颱風來襲，海象不佳，應優先考量民眾生命財產，但中國大陸海警船連續兩日編隊越界，今年累計四十八航次，侵擾台灣不顧往來船舶航行安全及海上交通秩序，呼籲中國大陸停止類似破壞兩岸和平的侵擾舉措。

海巡署 金門

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