中國大陸財政刺激方案 箭在弦上

路透報導，知情人士透露，中國大陸考慮在下個月批准未來幾年內發行超過人民幣10兆元（約新台幣45兆元）債券，以提振經濟。如果川普在選戰勝出，大陸可能考慮宣布比這更強有力的財政刺激方案。

大陸全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行；在此期間，美國將舉行總統選舉。

路透引述消息人士表示，大陸正考慮在下月批准在未來幾年內發行超過人民幣10兆元的債券，以提振經濟，而假如川普再度入主白宮，大陸可能會考慮宣布更強而有力的財政刺激方案，因為預期川普將給大陸帶來更大的經濟挑戰。

人民幣10兆元財政刺激傳聞

消息稱，下月舉行的大陸全國人大常委會會議的最後一天，將批准新的財政刺激方案，其中包括6兆元的債券發行，這些資金部分將通過特別國債來籌集。該6兆元計劃在三年內籌集，資金將主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。

消息人士表示，除增發上述6兆元債券外，全國人大常委會還有望全部或部分批准在未來五年內發行總額度至多4兆元的專項債券，用於閒置土地和存量商品房的收儲項目。如果全國人大一次性批准該專項債券的整體發行，而不是分階段批准，此輪財政刺激政策的總規模可能會增加到10兆元以上。

消息稱，中國還在考慮批准至少1兆元債券用於其他領域的刺激政策，如包括對消費品以舊換新在內刺激消費的舉措。

另外，中國還計劃通過發行特別國債來募集約1兆元的資金，用於向大型國有銀行注資。

消息透露，今次會議最初計劃於10月下旬舉行，隨後調整至11月初，召開時間恰逢美國總統大選周，這為中國政策層提供更大的靈活性，屆時可根據美國選舉結果調整包括總規模在內的財政刺激方案。但上述所有計畫尚未最終確定。

中國大陸的財政政策要走法律程序，任何細節都將在11月4日至8日舉行的全國人大常委會會議後公布。