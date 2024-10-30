涉犯陸反間諜法 南韓人遭捕

韓聯社、朝鮮日報等媒體廿九日報導，一名曾在中國大陸半導體企業工作的南韓國民，被控向韓方洩漏公司機密而被捕。這是首次有南韓人因涉嫌違反大陸「反間諜法」被拘捕。

報導指出，這名南韓國民是三星電子晶片部門出身，自二○一六年起曾在三、四家中國晶片大廠工作，包括大陸最大的記憶體企業長鑫儲存（ＣＸＭＴ）。

合肥市國家安全局懷疑他在長鑫儲存工作期間，向南韓洩漏晶片相關情報，但這名南韓人士主張，他並沒有接觸晶片核心技術的權限。

二○二三年十二月十八日，合肥市國家安全局所屬調查官以間諜嫌疑將這名南韓人從家中帶走，並移至當地酒店隔離調查五個多月。此人今年五月廿六日被拘留，目前關押在合肥拘留所。他的家人說，這名南韓人士有糖尿病，在拘留所得不到治療藥物。

南韓駐北京大使館有關人士表示，自一月得知此事後，正盡全力提供領事幫助。

針對此事，大陸外交部發言人林劍廿九日在記者會上表示，該名南韓公民因涉嫌間諜罪被中方有關單位逮捕，相關內容已向南韓大使館進行領事通報。

報導說，自二○一四年大陸制定「反間諜法」至今，尚未有南韓人因該法受罰，這是首起旅中韓人因涉嫌違反反間諜法而被捕案例。

報導分析，大陸反間諜法修訂案模糊間諜行為的定義，將其從「竊取國家機密和情報的行為」變更為「提供關係國家安全和利益的文件」。若這名南韓人士被判刑，將成為首個因反間諜法受罰的南韓人。