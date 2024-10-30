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習近平促美改變對台獨立場 遭拒

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

路透報導，兩名知情美國官員透露，中國大陸國家主席習近平去年底曾要求美國總統拜登改變美國對台灣獨立立場的說法，要求美國官方聲明從「不支持」台獨改為「反對」台獨，習近平幕僚在接下來幾個月多次追問並重提這些要求，但華府拒絕。

華府回應重申不支持台灣獨立，「拜登與賀錦麗政府一貫秉持一個中國原則」。

大陸外交部回應，「這個問題應該詢問美國政府。中國在台灣問題上的立場是明確、一致的」；台灣的外交部則拒絕置評。

拜登與習近平去年十一月在舊金山亞太經合會進行場邊會晤，習近平及其幕僚要求拜登及其團隊調整華府官方聲明措辭。不具名知情人士透露，中方希望美表示「反對台灣獨立」而非目前的美國「不支持」台灣獨立。

報導指出，尚不清楚習近平為何選擇向拜登提出這個問題，但他已將反對台獨作為其執政期間的重點，而且近年來共軍大幅加強在台灣周邊活動。拜登政府則認為中方這項提議不切實際，其中一名消息人士透露華府高層曾向台灣通報中方的這項提議。

路透指出，任何措辭變化可能被視為美國政策轉向從支持透過和平談判解決台灣未來問題，轉為暗示美國無論如何都反對台灣想達成的願望。

拜登 美國 習近平

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