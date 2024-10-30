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若川普上台 陸料宣布更強力刺激方案
大陸全國人大常委會第十二次會議十一月四至八日在北京舉行，會議期間恰逢美國總統選舉。路透報導，知情人士稱，中國考慮批准在未來幾年內發行超過人民幣十兆元的債券以提振經濟，若川普再度入主白宮，預期會給中國帶來更大經濟挑戰，考慮宣布更強而有力的財政刺激方案。
消息人士稱，大陸全國人大常委會議最後一天將批准新的財政刺激方案，包括六兆元債券發行，這些資金部分將通過特別國債來籌集。該六兆元計劃在三年內籌集，資金主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。
全國人大常委會還有望全部或部分批准在未來五年內發行總額度至多四兆元的專項債券，用於閒置土地和存量商品房的收儲項目，若一次性批准專項債券發行，財政刺激政策的總規模會增加到十兆元以上。
消息稱，中國還在考慮批准至少一兆元債券用於其他領域的刺激政策，如包括對消費品以舊換新在內刺激消費的舉措。另外，還計畫通過發行特別國債來募集約一兆元資金，用於向大型國有銀行注資。
消息也透露，人大常會召開時間恰逢美國總統大選，這為中國政策層提供更大靈活性，屆時可根據美國選舉結果，調整包括總規模在內的財政刺激方案。
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