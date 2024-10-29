德國之聲記錄台北：居酒屋裡的兩岸關係

（德國之聲中文網）最新的民調顯示，隨著中國對台軍事動作的「常態化」，台灣民眾對此已經見怪不怪、習以為常了。10月14日，中國人民解放軍「聯合利劍-2024B」軍演當天，台灣股市甚至得以微漲收盤。而台灣國防安全研究院新近的民調更顯示，超過6成民眾並不相信對岸會在5年內攻打台灣。

儘管很多民眾對頻繁的軍演已經漸趨無感，但台北中山區的一座酒吧裡，酒過三巡的客人們還是談起了兩岸關係。

一位在中國大陸有生意，因此要求匿名的男子對德國之聲記者表示：「中國大陸發出這些軍事威脅，我完全不能理解。因為台灣這麼小，大陸那麼大，我們台灣無論如何都不可能對大陸產生任何影響和威脅。因此，我搞不懂大陸為什麼要這麼頻繁地搞大規模軍演，是想顯示自身的強大和厲害嗎？因為大陸比台灣強大，本來就是不爭的事實。我不懂，我也很想懂。」

鄰座的女生向記者表示：「我覺得雖然對岸有一些軍演的動作，但對我個人的生活完全不造成任何影響。媒體上有相關的報道，但我很少關心。畢竟作為普通民眾，我們改變不了什麼，也無法對局勢做出預測，何必給自己增添精神壓力呢，還是活好當下更為重要吧。總之，對面反正一直在威嚇，我們反而感到麻木了，等狼真的來了，放羊娃再想辦法也不遲吧。」

李先生（化名）祖上是來自中國廣東的客家人，對兩岸「統一」的未來，他堅信不疑：「兩岸同宗，都是中華民族，都是龍的傳人。千萬不要發生戰爭，我相信，中國和台灣一定是會統一的，只是還需要時間，台灣的經濟離不開中國，隨著中國的經濟發展，中國也會變得越來越自由，到時候兩岸統一將是自然而然的事情。」

經營保險業務的譚先生說，他從不介入黨團之爭，也不屬於任何政黨，但相較於馬英九執政時期兩岸的和睦關係，賴清德任內關係緊張了許多，同大陸的生意也越來越難做。「兩岸關係走到今天，大陸有責任，台灣民進黨政府也有責任，因為他們修改教科書，搞『刨根』教育，讓年輕一代的台灣人同中國漸行漸遠。而美國的責任最大，美國就是想讓台灣作棋子，充當中美談判的籌碼。」

居酒屋的業主李先生，在中國大陸出生長大，上世紀80年代移居台北。因為有大陸生活的背景，他對兩岸關係當然也更加敏感。「現在的中國大陸實在是太咄咄逼人，你說台灣，他說你搞台獨，你說中華民國，他也說你搞台獨，這樣的背景下，還怎麼能平等談判。我是中國人，我認同中國，但不認同中共的主張，我認同中華文化，但不認同馬列主義。北京整天拿著刀子逼台灣統一，結果只能適得其反。」

維持現狀的支持者仍然最多

相較於居酒屋裡的七嘴八舌，上周台灣陸委會發布的最新民調當然更具代表性。台灣大陸委員會10月24日發布的民調顯示，近9成民眾不認同中國大陸在台灣附近舉行軍事演習，8成以上民眾不認同北京所謂「台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的全中國唯一合法政府」（83.3%）、「台灣前途在於國家統一」（80.9%）等說法。

記者接觸到的數名台北民眾固然體現了一部分的聲音，但在身份認同與統獨立場方面，若從廣泛數據來看，他們的看法實際上在當前的台灣社會，已是少數。

根據台灣政治大學選舉研究中心6月的最新調查，僅有2.4%的受訪者把「中國人」當作自己的唯一身份認同，是調查以來的新低紀錄；相較之下，有64.3%的受訪者認為自己是「台灣人」。

統獨方面，33.6%的受訪者支持「永遠維持現狀」，佔最大宗；支持「盡快統一」與「偏向統一」的，個別只有1.1%以及5.5%。

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