吸引台商…福建公布對台措施 陸委會：對岸經濟欠佳難有吸引力
中國大陸福建省今天公布新一波對台措施，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員前往就業等。陸委會指出，對岸經濟欠佳、失業增加，所謂「惠台措施」喪失吸引力。
大陸委員會（陸委會）29日晚間透過書面表示，中國大陸福建不斷地推出兩岸融合對台政策措施，意圖在於吸引台商、台灣民眾赴陸落地，協助其經濟發展。
陸委會指出，中國大陸經濟下滑、失業大幅增加，加上獨裁專制體制不獲認同，所謂的「惠台措施」對台灣企業與民眾喪失吸引力，難達其所預期的統戰效果。
中國大陸福建29日發布貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」第3波措施。
措施內容涉及推進對台金融合作、支持台灣民眾到福建發展、擴大對台司法服務、進一步便利台灣民眾在福建生活旅遊等4領域，共計17條。主要措施包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員在福建就業等。
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