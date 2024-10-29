傳我防部與美簽軍售協議 陸外交部：台灣不存在國防部

據報我國防部與美國政府簽署正式協議，允許台從美兩家公司購買一批攻擊無人機，大陸外交部發言人林劍29日在例行記者會上稱，「台灣是中國的一個省，不存在什麼『國防部』。」

林劍表示，對台軍售相關兩家美國企業及其主要高管已被中方制裁。

彭博29日報導，我國防部已經和美國政府簽訂正式協議前的要約同意書，即將完成軍購1,000架攻擊式無人機，該批產品由空境公司（AeroVironment）和Anduril公司製造。

大陸外交部1月根據《中華人民共和國反外國制裁法》對空境進行制裁；於7月宣布制裁Anduril公司。具體實措施包括凍結在陸資產等。

近期，美國國務院還批准售台的武器包括NASAMS系統及相關設備，總價11.6億美元；AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備，總價8.28億美元，兩筆軍售總額約19.88億美元。