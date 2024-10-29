快訊

晚上9時增開首長會議 恐延後宣布停班課 氣象署：但資訊更新很重要

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸將清理網上軍事頻道 放話嚴懲散布涉軍假消息

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸將清理網路軍事頻道，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵資料照。（美聯社）
中國大陸將清理網路軍事頻道，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵資料照。（美聯社）

中共解放軍同樣面臨網上假新聞的困擾。解放軍報稱，「近段，一些涉軍自媒體帳號炮製『涉軍熱帖』、炒作涉軍熱點，誤導公眾認知」，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。

解放軍報微信公眾號《鈞正平工作室》28日發文稱，一些涉軍自媒體無視社會責任和行業規則，編發涉軍虛假信息吸粉引流。有的打著「軍事評書」、「軍事演義」旗號，以軍事科普為幌子消費群眾愛國情懷。

有的惡意「碰瓷」官媒，採取移花接木、偷梁換柱等手法，從主流新聞報導中摘取隻言片語胡亂解讀；有的搞歷史虛無主義歪曲黨史軍史，抹黑軍隊形象，挑動網民情緒，製造分裂對立；有的打著軍隊旗號，冒充軍人軍屬，大收流量之利，甚至「開盒」現役軍人。

文章稱，這些違法違規信息如果在互聯網上肆意蔓延，必然損害軍隊軍人形象，危害國防和軍隊事業。

人民網29日也表示，將依法依規處置六大類網上違法違規信息及自媒體帳號，分別為：捏造軍事謠言、杜撰軍事史實、抹黑軍隊形象、曲解軍事政策、煽動軍地對立、消費擁軍情懷。

人民網並舉例，散布「兒子從『軍中清華』國防科大畢業一年了，沒有一家願意錄用」、炒作「養一支軍隊耗費海量資金」、鼓噪「裁軍20萬緩解財政壓力」，以及渲染軍校招生、部隊徵兵等負面信息的，均屬違法違規行為。

《鈞正平工作室》強調，「當前，人民軍隊正奮力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，需要良好網絡輿論環境」。呼籲大陸廣大網友，「擦亮眼睛、分清良莠，把關心國防、熱愛軍隊、尊崇軍人的熱情動力更好煥發出來，匯聚成崇軍愛國的強大主旋律」。

自媒體 解放軍 軍人

延伸閱讀

美國防部：北韓派1萬軍人到俄國 將赴烏克蘭作戰

俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多

外企：大陸經濟尚未起飛

劉憶如看大陸救市 須克服結構性問題

相關新聞

美售台NASAMS系統 陸專家：暴露台空防困境

美國日前宣布最新一批總額19.88億美元的對台軍售，引起北京強烈反彈。但環球時報引述大陸專家看法指出，美國這次向台灣提供...

大陸將清理網上軍事頻道 放話嚴懲散布涉軍假消息

中共解放軍同樣面臨網上假新聞的困擾。解放軍報稱，「近段，一些涉軍自媒體帳號炮製『涉軍熱帖』、炒作涉軍熱點，誤導公眾認知」...

港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」

中共反腐力度不減， 2023年有47名中管幹部（大多數為省部級）落馬，今年前10個月已經至少50名「中管幹部」被查，預計...

失業率近18% 陸青年闖中東淘金：不適合生活但適合搞錢

中東近期戰火頻發，儘管孔子曾告誡世人「危邦不入，亂邦不居」，但對於一些「被捲怕」的中國大陸年輕人來說，自帶「土豪」光環的中東卻是個淘金聖地。根據中國大陸國家統計局網站顯示，9月，大陸16至24歲勞動力失業率仍高達17.6%。鑒於國內謀職不易，被認為「富得流油」的中東，就成為許多大陸年輕人的選擇。...

反送中6千人未被起訴 港府拒結案

二○一九年香港「反送中運動」爆發五年來，逾萬人被捕，迄今仍有約六千人未被起訴，面對民間再有意見希望政府「劃線」（設置處理...

下周陸人大常委會 刺激經濟措施受矚

大陸財政部副部長廖岷廿五日在美國透露，大陸預計於十一月通過法定程序後，公布備受關注的一攬子增量政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。