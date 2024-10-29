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美售台NASAMS系統 陸專家：暴露台空防困境

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國宣布對台軍售NASAMS飛彈系統，大陸軍事專家認為，這間接暴露台灣防空能力陷入困境。（路透）
美國宣布對台軍售NASAMS飛彈系統，大陸軍事專家認為，這間接暴露台灣防空能力陷入困境。（路透）

美國日前宣布最新一批總額19.88億美元的對台軍售，引起北京強烈反彈。但環球時報引述大陸專家看法指出，美國這次向台灣提供NASAMS系統，其實暴露了台軍防空能力當前陷入的困境。

美國國務院批准售台的武器包括NASAMS系統及相關設備，總價11.6億美元；AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備，總價8.28億美元，兩筆軍售總額約19.88億美元。其中，曾參與烏克蘭戰事的NASAMS系統備受關注。

接受環球時報採訪的大陸專家認為，從實戰表現而言，NASAMS系統受限於發射的導彈性能，主要用於對付俄軍發射的廉價自殺無人機，本質上是用「低端防空系統」攔截「低端空中威脅」的過渡性武器裝備，其實戰經驗的「含金量」非常低。

該專家進一步指出，NASAMS系統系統主要採用拖曳式部署模式，無法做到「即打即走」，在密布無人機和巡飛彈的俄烏前線生存力堪憂，俄軍就曾多次快速發現並摧毀該系統，還發布相關影片。

前述專家表示，台軍引進NASAMS系統的目的，顯然是希望「解放」庫存的大批空對空飛彈，將其轉為防空用途，以緩解台軍防空能力不足的麻煩。

該專家並指出，區區三套NASAMS系統的防禦範圍有限，何況台軍庫存的大部分空對空導彈性能並不先進，從空射轉為地面發射後，作戰半徑還要再打折扣，因此能提供的空中保護實在薄弱。加上NASAMS系統的部署模式並不適應現代戰場，在戰時的生存力非常低下。

美國批准售台NASAMS系統的同時，我空軍也將在未來五年內全部退役35毫米防空速射炮、AIM-7「麻雀」防空導彈和T82式20毫米防空機炮等已服役20年到30年的裝備。

導彈 美國 飛彈

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