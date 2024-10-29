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反送中6千人未被起訴 港府拒結案

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

二○一九年香港反送中運動」爆發五年來，逾萬人被捕，迄今仍有約六千人未被起訴，面對民間再有意見希望政府「劃線」（設置處理死線或結案了結），香港律政司長林定國近日接受港媒專訪時強調，香港刑事案件沒有追溯時限，「劃線」不符合法治原則，他並否認這些人士受到特別限制約束，稱他們「可以行使一般人所享有的自由」。

香港「一國兩制」近年受西方國家質疑，港府前官員張炳良日前建議港府尋找「關鍵點」扭轉外界看法，顯示香港如昔，包括鼓勵團體集會，或為反送中運動被捕者「劃線」，若證據不足可公布不再處理，但強調非特赦。

星島日報昨天報導，林定國受訪時表示，香港的刑事案件沒有任何追溯期限，檢控決定基於當前證據而考量，承諾不會檢控不符法律及法治原則。

對於有被捕但未被起訴人士表示行動受到限制，林定國稱，這些人並不受特別額外限制，認為他們「可以行使一般人所享有的自由」，包含讀書、工作或到海外旅遊。

截至今年七月底，反送中運動有一萬零二七九人被捕，當中二九七四人已經完成或正在經司法程序處理，二三八七人被定罪；港媒昨天報導指，至今約有六千人仍未被起訴。

反送中 運動 香港

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