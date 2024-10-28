快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

聽新聞
0:00 / 0:00

金融科技周 港府首發金融人工智能政策宣言

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港政府首發金融人工智能政策宣言，圖為港府舉辦的香港金融科技周在香港亞洲國際博覽館舉行。圖為現場人士交流。（中新社）
香港政府首發金融人工智能政策宣言，圖為港府舉辦的香港金融科技周在香港亞洲國際博覽館舉行。圖為現場人士交流。（中新社）

在「金融科技周2024」上，香港政府首發金融人工智能政策宣言，鼓勵使用香港科大AI模型InvestLM、香港五大金融監管機構將更新指引。

金融科技周本周舉行，香港政府星期一發表「在金融市場負責任地應用人工智能（AI）的政策宣言」，闡明相關的政策立場及方針。主要內容包括香港政府採取雙軌模式，促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰；金融機構應制定人工智能管治策略，在採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，又認定人為監督對緩解潛在風險至關重要。

港府表示，會採取把握機遇和緩解風險雙軌模式推動香港金融服務業應用AI，預告金管局、證監會、會財局、積金局、保監局五大金融監管機構，將提供AI相應監管規則和指引。

香港科技大學將開放研發的人工智能模型及運算資源，予香港金融服務業使用，並為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面，提供顧問及訓練服務；而金融監管機構亦會持續檢視及更新現行的人工智能法規及指引。

港府財政司司長陳茂波稱，香港作為國際金融中心，對在金融市場應用人工智能抱開放和審慎的態度，政策宣言清晰闡明政府的政策立場及方針，推動金融市場負責任地應用人工智能，因地制宜加速培育新質生產力。

港府財經事務及庫務局局長許正宇說，會協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智能，促進香港作為國際金融中心的高質量發展。

香港金融管理局說，計劃明年發布「提升未來銀行業人才的專業能力」的最新研究報告，以分析銀行業未來五年的技能差距；香港證監會將於十一月或之前向持牌法團發出通告，提醒它們現行規則及規例，以及與生成式人工智能相關的機遇及風險；香港保監局正制定針對保險業的網絡防衛評估框架，以優化其網絡安全指引；香港積金局稱，會繼續監察退休保障業界採用人工智能的情況；香港會計及財務匯報局稱，會就審計公司使用人工智能的情況，評估相關的機遇及潛在風險。

風險 香港科技大學

延伸閱讀

香港網賽／去年驚奇奪冠 曹家宜改搭梁恩碩首輪落馬

香港新盤交投持續暢旺 向隅客回流二手屋市場

1500觀眾散場秩序佳 香港啟德體育園測試賽過首關

香港美酒佳餚巡禮人丁兩旺 進場人次升1成 生意大增3成

相關新聞

金融科技周 港府首發金融人工智能政策宣言

在「金融科技周2024」上，香港政府首發金融人工智能政策宣言，鼓勵使用香港科大AI模型InvestLM、香港五大金融監管...

港澳學生雲嘉體驗營 領略台灣多元歷史文化

陸委會及策進會26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉特...

首屆台港澳籃球邀請賽開打 12支隊伍以球會友

策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場，來自台港澳各界人士所組成的...

中國培訓青年黨員律師 學習習近平法治思想

中國官方持續推動「習思想」學習運動。據新華社27日報導，中共中央組織部、司法部聯合舉辦全國青年黨員律師培訓班，集中培訓全...

中共政治局會議強調 把反腐敗鬥爭進行到底

中共中央政治局28日召開會議，強調要以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，持續保...

軍報糾治濫用稱呼：首長祕書、領導 別叫「大祕」「老大」

軍報27日刊發評論指，軍方人員存在以正職稱副職、以實職稱虛職、任意簡化全稱、隨意刪減語素、江湖氣十足等稱呼不夠規範的問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。