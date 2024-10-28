金融科技周 港府首發金融人工智能政策宣言

在「金融科技周2024」上，香港政府首發金融人工智能政策宣言，鼓勵使用香港科大AI模型InvestLM、香港五大金融監管機構將更新指引。

金融科技周本周舉行，香港政府星期一發表「在金融市場負責任地應用人工智能（AI）的政策宣言」，闡明相關的政策立場及方針。主要內容包括香港政府採取雙軌模式，促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰；金融機構應制定人工智能管治策略，在採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，又認定人為監督對緩解潛在風險至關重要。

港府表示，會採取把握機遇和緩解風險雙軌模式推動香港金融服務業應用AI，預告金管局、證監會、會財局、積金局、保監局五大金融監管機構，將提供AI相應監管規則和指引。

香港科技大學將開放研發的人工智能模型及運算資源，予香港金融服務業使用，並為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面，提供顧問及訓練服務；而金融監管機構亦會持續檢視及更新現行的人工智能法規及指引。

港府財政司司長陳茂波稱，香港作為國際金融中心，對在金融市場應用人工智能抱開放和審慎的態度，政策宣言清晰闡明政府的政策立場及方針，推動金融市場負責任地應用人工智能，因地制宜加速培育新質生產力。

港府財經事務及庫務局局長許正宇說，會協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智能，促進香港作為國際金融中心的高質量發展。

香港金融管理局說，計劃明年發布「提升未來銀行業人才的專業能力」的最新研究報告，以分析銀行業未來五年的技能差距；香港證監會將於十一月或之前向持牌法團發出通告，提醒它們現行規則及規例，以及與生成式人工智能相關的機遇及風險；香港保監局正制定針對保險業的網絡防衛評估框架，以優化其網絡安全指引；香港積金局稱，會繼續監察退休保障業界採用人工智能的情況；香港會計及財務匯報局稱，會就審計公司使用人工智能的情況，評估相關的機遇及潛在風險。