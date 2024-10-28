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中國遍地貪官？前3季已7.7萬村支書村主任被立案

中央社／ 台北28日電

官方通報，中國今年1到9月有7.7萬名現任或前任的村黨支部書記、村委會主任被立案，這個數據較去年同期增加了3萬餘人。中國在加大「基層反腐」，但也被質疑何以「遍地貪官」。

中共中央紀委國家監委26日通報，今年1至9月，全國紀檢監察機關共立案64.2萬件，其中，立案省部級幹部58人、廳局級幹部3263人、縣處級幹部2.6萬人、鄉科級幹部8.9萬人；立案現任或前任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人。

紅星新聞報導，去年全國紀檢監察機關首次公開了現任或前任村黨支部書記、村委會主任立案人數。2023年1至9月現任或前任村黨支部書記、村委會主任被立案有4.6萬人，全年立案了6.1萬人，也就是今年前3季被查人數已經超過去年全年。

報導披露，有些村支書和村主任因在基層工程中拿回扣、騙取農村各種補償款等而違紀違法。

公開資料顯示，中國有60餘萬個行政村，部分村支書會兼任村主任。有些網友認為，7.7萬個村支書、村主任被立案，比例相當高，但他們相信「還有大部分沒舉報」。也有人對於持續不斷的反腐新聞表示，「上到下都爛完了」。

主任 反腐 幹部

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