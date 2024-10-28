中國人大常委會11月初登場 市場關注財政政策細節

中國全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行，外界預期中國財政刺激政策的細節將會揭曉。分析指出，除非同時進行結構性改革和大膽的財政擴張，否則任何改善可能都不會持久。

為了救經濟，中國官方近期推出多項刺激措施，其中包括「擬發行超長期特別國債」。由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，外界預期即將於11月4日至8日在北京舉行14屆全國人大常委會第12次會議，會有好消息。

據華爾街日報報導，中國財政部部長藍佛安在10月初時曾暗示中央政府有發行更多主權債券的空間，並表示政府擁有較大空間增加支出，同時承諾採取多年來最大膽的措施減輕地方政府的債務負擔，支持萎靡不振的房地產市場，並支持大型銀行補充資本。

在藍佛安做出這樣的宣示後，投資者和經濟學家紛紛預測人大常委會將會批准一項規模達數10億美元的財政刺激計畫，只不過對於財政刺激的規模預期有不同的說法，具體措施和實施方式也有很大不確定性。

報導指出，雖然這些措施被視為積極應對中國經濟中一些根深蒂固的挑戰，但由於缺乏細節，外界對刺激措施的效果持懷疑態度。

另一方面，針對中國在9月下旬推出一系列振興經濟措施，包含降息、鬆綁房地產市場限購政策等，確實有效提振股市。經濟學家指出，除非同時進行結構性改革和大膽的財政擴張，否則任何改善可能都不會持久。