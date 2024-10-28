中共政治局會議談反腐 未提四中全會召開時間

中共中央政治局今天召開會議，審議有關20屆中央第三輪巡視情況的報告，但未提及召開四中全會的消息。

新華社報導，習近平主持今天的政治局會議。會議指出，從巡視情況看，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。

中國正加大金融反腐，統計顯示，今年1至9月已至少75人被查，6大國有銀行更成為反腐主戰場。

會議強調，要增強憂患意識，「統籌好發展和安全」，牢牢守住安全底線；推進領導幹部「能上能下」，持續保持懲治腐敗高壓態勢等，「推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化」。

會議還研究了其他事項，但報導未提及召開四中全會的時間。

中共中央委員會通常在5年任期之內，召開7次全體會議。按慣例，20屆四中全會應在今年底前召開，不過，本應在去年底召開的三中全會已經延至今年7月才開，可能影響四中全會的召開時間。

四中全會通常聚焦在黨的建設，上一屆的19屆四中全會在2019年10月24日召開，並提前於8月底的政治局會議中宣布。