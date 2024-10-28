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中國培訓青年黨員律師 學習習近平法治思想

中央社／ 台北28日電
中共中央總書記習近平。（新華社）
中共中央總書記習近平。（新華社）

中國官方持續推動「習思想」學習運動。據新華社27日報導，中共中央組織部、司法部聯合舉辦全國青年黨員律師培訓班，集中培訓全國青年黨員律師，學習習近平法治思想。

報導指出，培訓班於24日至26日舉辦，以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共20屆三中全會精神為主題，突出政治性、針對性、實效性，安排中央政法委、中央黨校、中央黨史和文獻研究院、司法部、中國法學會有關負責人和專家授課，教育引導青年黨員律師學悟篤行習近平法治思想，嚴守執業底線。

報導表示，此次培訓班是繼去年全國律師行業黨組織書記培訓班後，深化律師行業黨建的又一重要舉措。中組部、司法部有關領導出席開班式，司法部主要負責人作開班動員。培訓班在全國組織幹部學院設主課堂，在各地司法行政機關以及有關培訓機構設分課堂，在全國開展視訊授課。

去年12月，中組部、司法部就曾聯合舉辦全國律師行業黨組織書記培訓班，並設置「思想課」、「黨建課」、「政策課」、「案例課」。

據新華社過往報導指出，該培訓班旨在「教育引導廣大律師堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於黨的建設的重要思想，並自覺遵守擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治等從業基本要求。」

司法 律師 習近平

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