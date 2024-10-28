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中共政治局會議強調 把反腐敗鬥爭進行到底

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政治局28日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。（新華社）
中共中央政治局28日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。（新華社）

中共中央政治局28日召開會議，強調要以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，持續保持懲治腐敗高壓態勢。

據新華社報導，中共中央政治局28日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，巡視工作堅持圍繞中心、服務大局，突出問題導向、貫徹嚴的基調，創新組織方式、深化上下聯動，利劍作用持續彰顯。從巡視情況看，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。

會議強調，要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。

據新華社此前報導，中央巡視工作領導小組10月17日召開中央第三輪巡視集中反饋會議。15個中央巡視組分別向此輪巡視的22個中央和國家機關、12家中管金融企業黨委（黨組）進行「一對一」反饋。

反饋指出有黨組織履行職能責任有差距，貫徹中共中央決策部署不夠紮實，落實改革部署不夠到位；有的統籌發展和安全存在不足，風險意識不強，防控機制不健全；有的推進全面從嚴治黨不夠有力，一些重點領域廉潔風險比較突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生；有的領導班子和幹部隊伍建設不過硬，基層黨組織建設比較薄弱。

反饋強調，被巡視黨組織要把巡視整改作為嚴肅政治任務，增強黨性、強化擔當、落實責任，「一把手」負總責，班子成員落實「一崗雙責」，以抓整改的實際行動檢驗政治判斷力、政治領悟力、政治執行力；強化整改內在自覺，抓住機遇，把問題改到位、改徹底，以徹底的自我革命精神，動真碰硬，深挖病根、對症下藥。

中共 反腐

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