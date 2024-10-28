九二共識不存在？ 林祖嘉：九二共識產自中華民國體制

近期許久未見政府論述的「九二共識」持續成為焦點，包含陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、海基會祕書長羅文嘉等人，都有否定九二共識的相關說法。對此，前國民黨大陸部主任林祖嘉表示，九二共識是從中華民國的現行體制所產生，「完全符合憲法和兩岸條例的規定」，兩岸23項協議以及馬習會，「都顯示九二共識確實存在」。

林祖嘉是經濟學專家，2012年至2016年曾任陸委會副主委、行政院政務委員兼福建省政府主席，曾實際參與馬政府時期的兩岸官方互動與協商，現為國民黨大陸事務部主任。

他27日接受本報記者訪問時，先從歷史角度指出，陸委會和海基會分別於1991年1月和3月掛牌，兩者都是基於「兩岸同屬一個中國、雙方不是國與國關係的政治定位」才成立。同年5月公告實施的《中華民國憲法增修條文》明定現階段為「國家統一前」；而隔年9月施行的《兩岸關係條例》也規定現階段為「國家統一前」。

近期，政府兩岸事務高層有諸多針對九二共識的論述，包含陸委會主委邱垂正9月12日出席國防安全研究院主辦的「2024台北安全對話」時提出「若接受九二共識，就意味著我們必須承認台灣是中華人民共和國的一部分」，以及海基會副董事長兼秘書長羅文嘉10月21日接受電台訪問時強調「接受九二共識等於放棄中華民國存在的事實」等。

對於這些說法，林祖嘉認為「皆屬無稽之談」。他解釋，中華民國憲法的內涵就是兩岸同屬中華民國，九二共識就是因為產生自我方憲法的一中架構，才得以起到連結兩岸、維繫和平，保障中華民國生存發展的功用。

他繼而指出，1992年香港會談後，大陸方面希望先解決一個中國的原則性問題，再進入到事務性商談。「如果沒有九二共識，就不會有隔年4月的辜汪會談」。到了馬政府期間，兩岸簽署了23項協議以及在新加坡舉行「馬習會」，「這都顯示九二共識確實存在」。

林祖嘉認為，所謂「共識」，指的是雙方在原則性問題上有交集，而有改善關係的具體進展，後人把這個政治實踐稱為九二共識，並不是指當年雙方真的有簽屬一份叫九二共識的法律文件，或當下就出現這個字眼。

他表示，民進黨執政至今，不願意承認九二共識，又找不到一套合理的代替說法，結果不僅讓我們接連失去邦交國、國際組織不得其門而入、海外詐騙犯直接被引渡到大陸受審、共軍機艦越過中線如家常便飯，「這些都是民進黨治下導致中華民國實際被淘空、主權被侵蝕的具體例證」，更別提民進黨以反共抗中為由壓制異議、阻礙兩岸人民合法正當交流權益，導致台灣自由民主實質倒退。

他提及，九二共識是從中華民國的現行體制所產生，「完全符合憲法和兩岸條例的規定」，「不是民進黨政府官員以陸方片面主張為藉口刻意扭曲，就能迴避無視的」。他最後強調，「支持九二共識、就是支持中華民國」。