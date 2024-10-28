中國官媒：歐盟可能派員訪中進行電動車關稅磋商

中國、歐盟持續談判中國電動車加稅議題。央視轄下微博帳號「玉淵譚天」27日評論稱，在歐盟擬定的終裁日期前，歐盟可能將首次派員訪中，與中國就價格承諾繼續展開談判。

中國商務部部長王文濤25日與歐盟執委會貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視訊會談。央視旗下的新媒體「玉淵譚天」27日發文表示，25日的談判透露新訊息，歐方技術團隊或將首次前往中國。

文章還強調此次的視訊會談，中方是應約方。並指出杜姆布羅夫斯基斯在緊張的會程安排中，仍於接近凌晨的時間與中方進行視訊會談。

文章提到，在此次會談中，雙方都同意展開進一步協商，意味著「即便歐委會按期作出終裁，雙方仍然可以談，中方也可以持續為取消關稅同歐方進行磋商談判。」

文章表示，但在中國機電產品進出口商會正式向歐盟執委會提交價格承諾談判方案後，歐方技術團隊要求中國對歐出口電動汽車的每個品牌、車型分別制定最低限價，稱此舉增加了談判磋商的複雜性。

歐盟執委會25日表示，杜姆布羅夫斯基斯與王文濤進行視訊會議後，表示雙方立場「仍存在顯著分歧」，但「同意近期展開進一步的技術性談判」。

歐盟4日表決通過對中國電動車加徵反補貼稅，在現行進口關稅稅率的10%基礎上再加徵最多35.3%，預計31日生效，並將實施5年。但歐盟此前表示，生效後仍可持續談判。