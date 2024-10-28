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軍人彼此稱呼江湖化 中共軍報呼籲糾正

中央社／ 台北28日電

中共解放軍報27日刊文，指軍隊人員之間稱呼出現不夠規範的問題，如稱領導為「老大」，稱同事為「兄弟」等，「江湖氣十足」，必須糾正，並指軍隊是一個高度集中統一的武裝集團，稱呼規範化是維護和提高戰鬥力所必需的。

解放軍報的文章指出，在基層走訪調查發現，部隊時常出現官兵之間一些不符規定、不合時宜的稱呼，如，不管老兵是不是班長，新兵都叫其「班長」；個別官兵把首長秘書稱為「大秘」，把上級機關參謀人員稱為「高參」等。

文章又指，軍隊人員稱呼不夠規範的問題主要表現在：一是以正職稱副職，如稱副團長為團長；二是以實職稱虛職，如稱團職參謀為「處長」；三是任意簡化全稱，如稱「王處長」為「王處」；四是隨意刪減，如把司令員稱「司令」；五是江湖氣十足，如稱領導為「老大」、「老板」，稱同事為「哥們」、「兄弟」。

文章表示，這些不規範的稱呼，有的是當面抬高對方來體現尊重之情，有的是稱兄道弟來體現戰友之誼，有的用簡稱來體現親近之意，但這些都顯得不莊重、不嚴肅或容易助長庸俗之風。

文章表示，「中國人民解放軍內務條令（試行）」第五章有明確規定軍人之間稱呼，又指軍隊是一個高度集中統一的武裝集團，稱呼規範化是軍隊嚴密組織、統一步調、維護和提高戰鬥力所必須的。

文章表示，各級應加強教育引導，組織官兵認真學習條令條例的相關內容，強化條令意識，規範言行舉止。

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