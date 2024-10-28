兩岸脫鉤增我風險？ 學者：對方戰爭成本增加

「台灣經濟雖正與中國脫鉤，但中國經濟衰退也讓其開戰成本大增！」學者王國臣28日針對本報提問台灣若與中國經濟脫鉤，是否會增加戰爭風險的問題如此回應；記者亦提問說，台灣加入經貿組織的力道不如日、韓，該如何保持競爭力？學者黃智聰認為，我國加入經貿組織不是自己能掌控，建議與友好國家尋求部份合作。

請美與G7擴大協助

民進黨中國部28日舉行「中國經濟風險座談會」，本報記者對學者提出2個問題：1.台灣近來與中國脫鉤，是否會因為兩岸經貿互賴程度降低，增加開戰風險？2.台灣雖積極與中國脫鉤，但在其他國家的經貿協定簽訂上，仍落後於韓國、日本等國家，該如何維持國際競爭力？

對此，雲科大財務金融系教授鄭政秉認為，沒有人希望兩岸戰爭，但「球向來不是台灣能掌控」的，他坦言自由貿易較少確實是挑戰，也許還是可以從半導體與AI做起，並透過美國與G7友好國家協助，擴大台灣經濟參與。中經院助研究員王國臣則提醒，如今已非貨物貿易時代，服務貿易牽涉更多數據與個資保障的話，民主供應鏈確實有必要。

簽訂小型經濟協定

「台商現在也在避險！」王國臣強調，馬政府時代也許對中國有嚮往，但如今不論是外資與台商都在對中國避險，而中國經濟下修也讓戰爭成本上升，他認為仍可約束中國開戰機率。針對經貿面向，他認為除了FTA以外，前總統蔡英文在投資保障協定、經貿夥伴關係協定的成果是不錯的。

政大財政系教授黃智聰則指出，若中國對台灣主權看法不變的話，經貿脫不脫鉤，戰爭的風險依舊存在。他也提醒，我國不能加入RCEP與CPTPP是因為中國反對，但中國對國際開放台灣入境免簽的反彈聲浪很小，因此建議簽定小型、特定領域（如科技業）產品或服務的協定，效果可能比追求全面。

強調仍願與中國交流

民進黨中國事務部主任吳峻鋕則分析說，全球目前有兩大結構問題：美中相爭與中國經濟衰退，但台灣比起國際，又有經濟脅迫、滲透分化、外部戰爭與政治管控4大風險。他強調，民進黨仍希望兩岸交流，但是希望以政府對政府的形式建立交流管道。

【更多精采內容，詳見 】