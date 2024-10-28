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陸今年前3季7.7萬名村官被查 比去年同期多了逾3萬人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸腐敗問題依舊嚴峻，今年1至9月，大陸全國紀檢監察機關立案件數就高達64.2萬件。（中新社）
中國大陸腐敗問題依舊嚴峻，今年1至9月，大陸全國紀檢監察機關立案件數就高達64.2萬件。（中新社）

中共反腐十多年，迄今依然有大批官員涉貪被查。根據中共中央紀委國家監委通報，今年1至9月，大陸全國紀檢監察機關共立案64.2萬件。其中 立案省部級幹部58人、廳局級幹部3,263人、縣處級幹部2.6萬人、鄉科級幹部8.9萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人。

根據中共中央紀委國家監委公布的數據，今年前三季度被立案的現任或原任村黨支部書記、村委會主任，較去年同期多了3萬多人。2023年全年立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任6.1萬人。亦即，今年前三季被查的村官人數就超過去年全年。

針對大陸村官的貪腐形式，每日經濟新聞指出，今年9月，貴州省紀委監委曾公布一起村支書朱某在廁所改建工程中收取回扣。調查稱，該村廁所改建項目實際花費人民幣4萬元，朱支書就收了9,000元回扣。

今年8月，廣東省紀委監委也通報了2名原村支書腐敗案例。根據通報，2021年至2023年，惠州市龍門縣龍潭鎮下埔村黨支部原書記、村委會原主任茹杰威利用職務便利，夥同他人通過偽造文件、搶種青棗樹冒充原有農作物等方式，騙取墾造水田項目青苗補償款，「數額特別巨大」。

據廣州日報導，茹杰威今年32歲，是ㄧ名「90後」，其2020年成為下埔村黨支部書記儲備人選，後當選為下埔村黨支部書記、村委會主任，直至此次遭查被開除黨籍。

另，2020年至2021年，清遠市佛岡縣石角鎮里水村黨總支部原書記、村委會原主任陳新健利用職務便利，在協助、配合石角鎮政府開展里水村儲備補充耕地項目整改工作中，夥同他人通過簽訂虛假合同等方式，非法侵吞補充耕地項目整改工作資金，數額巨大。陳新健後被開除黨籍，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

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