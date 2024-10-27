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川藏公路通車將滿70周年 馬曉光：年輕人手心相連 兩岸關係就一定無比燦爛

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光27日表示，只要兩岸青年人手牽在一起，心連在一起，兩岸關係未來就一定無比燦爛。記者謝守真／攝影
前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光27日表示，只要兩岸青年人手牽在一起，心連在一起，兩岸關係未來就一定無比燦爛。記者謝守真／攝影

川藏公路建成通車將滿70周年，前大陸國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光近日參加「尋美川藏線」兩岸媒體活動時表示，該活動不僅連接起這片土地的滄桑巨變，也連結起海峽兩岸的文化橋樑和紐帶。他稱，只要兩岸青年人手牽在一起，心連在一起，兩岸關係未來就一定無比燦爛。

馬曉光27日接受媒體聯訪時表示，這次「尋美川藏線」活動共計有八天時間，近40位兩岸記者和自媒體人沿著美麗的川藏線，一路從成都到雅安再到甘孜，最後來到阿壩，透過自己的眼鼻親自參訪、體驗、採風、採訪。

馬曉光指，所謂「尋美」，我們在若干方面找到川藏線的大美。第一美是山川之美，不論是高原、草地還是雪山、叢林 ，都不斷帶給眾人驚奇，而在這種人間奇觀的背後，實際上不只是老祖宗給我們留下的自然遺產，還是這些年來不斷對環境生態保護的結果。「綠水青山，就是金山銀山」，「川西這塊兩岸同胞共有的家園，值得更多台灣同胞來造訪」。

馬曉光稱，第二美就是文化之美。川藏沿線上生活著藏族和羌族同胞，他們有獨特的生活風俗、文化習俗，從唐卡到到各種的工藝品和藝術品，還有茶馬古道等，都是充分的證明，這塊地方自古以來就是各民族包括漢族和其他少數民族等，大家交流合作、交融的土地。在今天在中國式特色社會主義的中國是現代化環境下，大家在這一起團結奮鬥，抱成了一家人。

馬曉光接著說， 第三美就是產業之美。一路上看到川藏地區的經濟社會發展，不論是從數位經濟，再到犛牛綜合產業，陸方各種各樣的富民政策，可以見到「生活在這個土地上的老百姓，是無比幸福的，他們心中，懷抱著更遠大的夢想」。

而第四美，馬曉光表示，是天路之美。此次活動是以川藏縣投建70周年作為主線來打卡，所以大家可見一路上大陸國道318、317，還有連接兩個首府的高速公路，使得這一塊地區天線變成通途。「古來的蜀道，走起來不再艱難」，而當年的駐路精神，以及今天透過川藏公路展現的這種基建能力，令眾人讚歎。

此外，馬曉光說，「掌上蜀秀」系列活動已有五季，深感它並非掌上輕薄之物。不僅連接起這片土地的滄桑巨變，同時也連結起海峽兩岸的文化橋樑和紐帶。誠如許多來大陸的台青所說，親自用自己的腳步，「走出島內某些政治勢力為他們設下的禁錮，他們放開眼看大陸，不僅看到壯美的山河，也看到未來追夢的希望」。

馬曉光最後強調，只要兩岸青年人「手牽在一起，心連在一起」，我們兩岸關係的未來就一定是無比燦爛。

兩岸關係 青年 馬曉光

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