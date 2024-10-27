滙豐宣布加入人民幣跨境支付系統 以回應客戶需求

人民幣跨境支付系統持續擴大，據路透報導，滙豐銀行近日發布聲明指，其香港分行將作為直接參與者，加入人民幣跨境支付系統（CIPS），並稱將香港視為最大市場。該行表示，此舉將使滙豐銀行在滿足全球客戶日益增長的人民幣國際貿易需求方面，用以發揮不可或缺的重要作用。

英國《金融時報》報導稱，上述措施接下來將使支付「速度更快，成本更低」，從而降低海外公司使用人民幣進行貿易和投資的難度。按照跨境清算公司方面的說法，滙豐銀行是截至目前CIPS跨境人民幣清算業務規模最大的外資機構。

滙豐銀行全球支付解決方案主管科利（Manish Kohli）表示，滙豐香港作為直接參與者加入CIPS系統，以促進離岸跨境人民幣清算服務，將更好地幫助客戶使用滙豐銀行的國際網路。

此前，中新網報導曾指，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建於環球銀行金融電信協會（Swift）國際銀行業運營大會2024年會（Sibos 2024年會）期間表示，滙豐香港加入CIPS是「為了回應客戶的需求」，「人民幣在全球的使用仍有很大增長空間」。他認為，導致美元主導全球支付的經濟基本面正在改變。

廖宜建再指，「我們的目標是提高人民幣的使用率，從而幫助企業和個人與世界其他地區進行交易」，美元主導作用正在被「稀釋」，中國大陸在世界貨幣體系中正發揮著日益重要的作用。過去幾年來，人民幣支付和貿易融資規模持續上升，數位人民幣試點項目穩步推進，各項加入人民幣國際化的措施不斷推出，

但廖宜建也坦言，人民幣在全球範圍內的使用情況與中國大陸當前的經濟規模還遠不成比例，在全球市場的使用仍存在巨大的增長潛力。與此同時，美元主導全球支付的經濟基本面正在發生變化，尤其在亞洲地區，「隨著亞洲經濟體越來越富裕，數位化水準持續提高，它們之間的貿易和投資也越來越多」。

有分析人士指出，中國大陸正推動CIPS作為全球主要的環球銀行間金融通訊協會（SWIFT）支付系統的替代方案。中國人民大學重陽金融研究院院長王文說，許多大型國際銀行正在對這兩個支付系統「雙向押注」，CIPS提供了「更好的跨境系統的多樣化安排，使人民幣國際化在未來更加快速地推進」。