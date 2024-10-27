快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

拜登第17度對台軍售 中國外交部：已提嚴正交涉

中央社／ 台北27日電

美國政府25日宣布對台軍售，總價為19.88億美元（約新台幣637.7億元），是美國總統拜登上任後第17度對台軍售。中國外交部表示強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部官網26日晚上以發言人名義，發布「就美國批准向中國台灣地區出售19.88億美元武器答記者問」。

這份新聞稿指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

該名發言人稱，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳。

他說，中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，總價為19.88億美元，包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備，總價8.28億美元。

美國 軍售

延伸閱讀

金磚峰會後 俄羅斯空襲基輔、第聶伯羅

批「台灣偷晶片生意」 川普登Podcast再嗆：應付美國保護費

美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

WSJ：賀錦麗若當選 將延續拜登不受歡迎政策

相關新聞

滙豐宣布加入人民幣跨境支付系統 以回應客戶需求

人民幣跨境支付系統持續擴大，據路透報導，滙豐銀行近日發布聲明指，其香港分行將作為直接參與者，加入人民幣跨境支付系統（CI...

美再度對台軍售 陸外交部放話：將堅決反制

針對美國25日批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。大陸外交...

張志軍批賴清德：切割兩岸

大陸海協會長張志軍昨天就賴清德總統的古寧頭講話回應稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國...

兩岸觀策／「2758不涉台」歐議會挺台 精神支持而已

歐洲議會日前以壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會二七五八號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議，台灣振...

新聞分析／審核陸客來台 應恢復常態

陸委會強調目前對大陸人士來台沒有「邊境管制」，等於首次向外界表明，當前政策限制並非基於防疫。既非基於防疫，就更有理由全面...

疫情已遠 陸客入境半數事由仍管制

新冠疫情後疾管署成立「中央流行疫情指揮中心」，宣布大陸人士暫緩入境，並於隨後管制外籍跟港澳人士入境。目前指揮中心早已解編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。