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美再度對台軍售 陸外交部放話：將堅決反制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對美國再度軍售台灣，大陸外交部強調將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。（美聯社）
針對美國再度軍售台灣，大陸外交部強調將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。（美聯社）

針對美國25日批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。大陸外交部26日深夜回應指，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」特別是「八一七」公報規定，中方堅決反對，將予以堅決反制。

據大陸外交部稱，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部表示，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳。大陸外交部敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。並揚言中國將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

對於美國大選前10天新批准的這項最新對台軍售，美國國防安全合作署（DSCA）稱，這項軍售將可提供中程與長程的空中偵監能力，協助台灣應對當前與未來的威脅，有助改善台灣的安全，並維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

DSCA強調，這項軍售將可強化台灣保衛其領空，提供區域安全，並增加與美軍在NASAMS的軍事互操作性；這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可靠的防衛能力。

外交部 美國大選 軍售

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