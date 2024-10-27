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新聞分析／審核陸客來台 應恢復常態

聯合報／ 本報記者廖士鋒

陸委會強調目前對大陸人士來台沒有「邊境管制」，等於首次向外界表明，當前政策限制並非基於防疫。既非基於防疫，就更有理由全面恢復疫前的常態化管理機制。

政府自立法開放大陸人士來台起，就採取「許可制」，這樣講法雖無誤，但前提應有法律明確授權訂定的「許可辦法」，詳細規定各種事由入境台灣的資格要件、許可程序及停留期限，同時不逾越母法規定，這也是大法官釋字四九七號解釋的核心意旨。

中央流行疫情指揮中心解編一年半，政府僅開放探親、海空運駐點與服務人員、陸資專業人員、陸生學位生與研修生、短期商務交流、第三地陸客等，有的甚至僅屬於原本開放事由之中的某個小項，包含觀光在內的多數入境事由仍沒有鬆綁，形同「後新冠邊境管制」，政府未循法定機制進行審查與許可，竟成常態。

陸委會雖強調現無「邊境管制」，不過陸委會官網「持續完善推動兩岸人員往來交流機制」一欄，多次提到「邊境管制」，並允諾政府將持續檢討「我邊境管制措施」。就連有沒有「邊境管制」，陸委會都說法不一，更遑論「檢討」入境政策早已多時，卻沒有公布具體行動。

賴總統就職演說拋出兩岸觀光重啟，但現在連陸客到金馬都是專案審核，繁瑣的程序逼得金門縣府只能藉陸委會主委邱垂正視察之機，當面向邱陳情，盡顯政策上的自相矛盾。

目前多項大陸人士入境事由，仍需以專案審查程序進行，讓申請人、邀請單位身心俱疲。在諸多具體申請案件中，政府的行政裁量權都大到外界難以置信，不斷提出各種法規上從未有過的要求，給予外界政治凌駕法律的印象。

觀光 陸委會 陸客

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