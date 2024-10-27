疫情已遠 陸客入境半數事由仍管制

新冠疫情後疾管署成立「中央流行疫情指揮中心」，宣布大陸人士暫緩入境，並於隨後管制外籍跟港澳人士入境。目前指揮中心早已解編，但大陸人士入境仍有近半的「事由」並未開放，法律學者認為已有明確的違法疑慮。陸委會則強調當前沒有「邊境管制」，政府正持續盤點管理機制，滾動調整。

先前指揮中心下設邊境檢疫組，其下之「中港澳事務小組」負責大陸地區人民之出入境管制。指揮中心決定入出境政策，具有「傳染病防治法」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等法律授權，而其去年五月解編前，已悉數放開外籍與港澳人士的邊境管制政策，但迄今政府僅恢復探親與陸生、部分商務交流等大陸人士入境，其餘約半數事由（項目）僅能專案申請。

就當前措施是否有法源依據？陸委會回應指，依「兩岸人民條例」第十條第一項規定，政府自立法開放大陸人士來台起，就是採取「許可制」，准駁由主管機關依法審理。陸委會強調，政府當前對於大陸人士來台沒有進行「邊境管制」，正在依照既定政策方針，持續盤點既有人流與管理機制，循序滾動檢視與調整。

不過事實上，依法訂定的「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等法規命令，大陸人士來台各項事由都有明確的資格要件、許可程序及停留期限，如今相關申請程序多仍停留在「基於防疫優先」的「專案審查」階段，由主管機關評估具「必要性、急迫性、不可替代性」者方可來台。

新冠疫情邊境管控放寬時程 製表／廖士鋒 圖／聯合報提供

開南大學法律學系兼任副教授仉桂美分析指出，涉及進出境的標的是人身自由管制，一定要有法律位階去保障，在國際人權上這也是很基本的標準，若是專案申請，其標準要明確化入法才行，「因為行政裁量不可能管到人身自由」。她強調，目前對外籍人士、港澳人士跟大陸人士的差別對待，應要有法律依據，純粹專案處理，「我會認為違反明確性原則，因為專案標準在哪裡，沒有人知道」。

另一位不願具名的公法領域教授則表示，初判當屬違法，因疫情已了，相關規定「失所附麗」（失去依附的法律關係）。

據悉，在當前入境專案審查下，許多兩岸交流機制的恢復遇到不少政策阻礙，舉凡大陸媒體來台駐點、學者來台參加研討會或教育活動，都有許多並未見諸於任何法規文件中的新規定，申請所需時間較疫情前更久、準備的文件更多、且更繁瑣，一些活動只要沒寫清楚或沒按表操課，就有可能不予核准或被廢止核准。