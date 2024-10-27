兩岸觀策／「2758不涉台」歐議會挺台 精神支持而已

歐洲議會日前以壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會二七五八號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議，台灣振奮並感謝，但這些挺台決議可能如曇花一現，無助改變當前兩岸與國際局勢。

七百廿名歐洲議會議員中有四百卅二票贊成、六十票反對、七十一票棄權下通過這項決議，包括：「反對中國持續扭曲聯大二七五八號決議，及其阻擋台灣參與國際多邊組織的努力」，「強烈反對並駁斥中華人民共和國曲解歷史和國際規則的企圖」等。

有這麼多的歐洲議會議員聲援台灣，總統府、外交部、陸委會均表歡迎，陸委會重申：「聯大第二七五八號決議只處理了中國在聯合國的代表權，未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係」。

今年七月卅日在台北舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也通過相類似的決議，這項被稱為IPAC史上最大規模出席人數的年會（廿三國、歐洲議會四十九名成出席），通過「IPAC針對聯大第二七五八號決議之各國議會決議範本」。

「範本」指聯大第二七五八號決議並未支持「一中原則」為國際共識，未排除台灣參與國際組織，不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定，並呼籲立即改善台灣二三五○萬人民在聯合國沒有代表的問題。

個別國家中，包括澳洲的議會與荷蘭國會最近也以壓倒性票數通過「聯大二七五八號決議不涉台」。

美國眾議院二○二三年七月通過台灣國際團結法案，主張聯大二七五八號決議不涉台。

美國的國會議員，不分參眾兩院、不分民主共和兩黨幾乎都是一面倒挺台，過去數年已通過多項友台法案，例如二○二○年三月眾議院以四百一十五票贊成、無人反對下通過「台北法案」；二○二二年九月參議院外委會通過「二○二二年台灣政策法」；二○二四年四月眾議院通過「印太安全補充撥款法案」等都以懸殊票數通過。

問題是，既然有這麼多國家的國會議員、國際友人一面倒挺台，為何我們仍進不了聯合國或參加各種國際組織，甚至以觀察員身分列席的資格都不得其門而入？

進一步說，最具體的挺台行動，應該就是IPAC所說的「不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定」─意即各國可跟台灣建交，可惜那些議員挺台喊得震天價響，但那些國家迄今未敢與中華民國（台灣）建交。

情何以堪的是，當澳洲總理艾班尼斯二○二三年十一月訪中、荷蘭首相呂特今年三月訪中，英國外交大臣十天前訪中、接著其財政大臣也將走訪，以及美中近來恢復高層對話等，出現「議員挺台歸挺台，政府仍持續與中國交往或改善關係」的各吹各調現象。

說到底，各國政府仍遵從聯大二七五八號決議，聯合國已在一九七一年十月廿五日承認中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府，而聯合國一百九十三個會員國裡有一百八十三國與中共建交，他們建交公報的第二或第三條就敘明台灣是中國的一部分（一中原則）。

要打破聯大二七五八號決議對台的「緊箍咒」恐仍得回到聯合國大會去對決，但若連西方多國國會議員都撼動不了聯大決議，再多的挺台行動也只能視為精神支持，高興一下就好。