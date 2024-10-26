英智庫：大陸西沙中建島裝新型雷達 擴大偵察能力

英國智庫指出，中國正在南海中建島建設反隱形戰機雷達系統，建成後將大幅增強在西沙群島攔截訊號及電子戰能力，並串連覆蓋南海大部分地區監視網。此舉對地區及國際競爭對手構成挑戰，尤其是在南海執行航行自由方面。

香港01今天報導，英國智庫王家國際事務研究所（The Royal Institute of International Affairs）近日引述最新衛星圖片作了上述揭露。

衛星圖片顯示，中國正在中建島建設具備探測隱形戰機能力、擁有獨特八角形結構的合成脈衝孔徑雷達（SIAR），與2017年在南沙群島渚碧礁建造同類SIAR系統相似。

此外，中建島的合成脈衝孔徑雷達附近建有塔台，很可能是雷達操作中心，道路末端大型坪地可能會作為移動反艦飛彈炮台發射點，道路東北端建築物有可能是飛彈運輸車倉庫。

智庫密契爾航太研究所（Mitchell Institute）航空航天與中國研究資深常駐研究員達姆（J. MichaelDahm）指出，中國目前在渚碧礁及海南島都擁有SIAR，兩者重疊後監視範圍仍有缺口，中建島雷達有助於填補空白，讓中國在南海擁有連續反隱形雷達覆蓋範圍。