陸批賴抹除抗戰記憶 陸委會稱「扭曲史實」：中共對抗戰戰事毫無貢獻

10月25日賴總統赴金門發表談話以來，兩岸官方持續爆發齟齬，對於大陸國台辦26日表示賴政府「試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶」等說法，陸委會26日予以駁斥，強調「抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事毫無貢獻」。

陸委會26日表示，對於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事毫無貢獻。中共奢談抗戰，不但是扭曲史實，更是對中華民國的污辱。馬前總統也曾強調八年抗戰是中華民國政府主導，中共的參與非常有限。

陸委會強調，賴總統在金門對歷史的描述，符合客觀史實，並重申台澎金馬的未來不容外部勢力干預，「這是我方的嚴正立場與堅定決心」。陸委會指，台灣人民將共同守護中華民國主權，以及台灣民主自由憲政體制。

陸委會再次強調，兩岸的根本問題在於一邊專制獨裁，一邊自由民主。「只要中共體制不改，談再多的歷史，文化或民族大義都對台灣人民沒有吸引力」。