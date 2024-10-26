中國商飛：C929寬體客機正在進行初步設計

在25日開幕的第二屆中國航協航空大會上，中國商飛黨委書記、董事長賀東風在大會發言時表示，C919 大型客機已進入多用戶運營的新階段。截至目前，C919 累計交付 11 架飛機，運營 1.3 萬小時，載客70 萬人次。賀東風透露，C929寬體客機正在開展初步設計和供應商選擇。

中國商飛機相關負責人另介紹，ARJ21支線客機三天前運營突破50萬飛行小時，標誌著ARJ21安全可靠性得到了進一步驗證，全面轉入經濟運營的新階段，目前ARJ21在新疆、內蒙古、黑龍江等國內邊疆地區以及印尼等東南亞區域運營良好。累計交付148架ARJ21飛機，通航156座城市，載客1700萬人次。

中國商飛 C919大型客機是大陸第一款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級158到192座，航程4075-5555公里，專為中短程的航線設計。

C929是大陸第一款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式遠程寬體客機。C929基本型座級為280座，航程12000公里，可以廣泛滿足全球國際間、區域間航空客運市場需求。

CR929寬體客機原本是由中俄共同研發，雙方2017年在上海成立中俄國際商用飛機有限責任公司。不過俄羅斯聯合飛機公司2023年在「軍隊-2023」國際軍事技術論壇上宣佈，正式退出中俄合作的CR929遠程大飛機計畫，將不再作為地位平等的聯合設計和聯合投資方，而是作為供應商，繼續參與中國商飛的929飛機計畫。

2024年4月，C929項目聯合攻關啟動大會在中國商飛公司召開，賀東風表示，作為大陸第一款自主研製洲際客機，C929對於完善國產商用飛機譜系，帶動商用飛機產業發展，具有十分重要的意義。2024年5月，中國民航上海航空器適航審定中心副主任、C919型飛機型號合格審定審查組組長揭裕文披露，中國商飛正進行C929適航申請前的相關工作，預計年底向民航局提出型號合格證申請。