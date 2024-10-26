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海協會張志軍：統一是出路，台獨是絕路

聯合報／ 記者陳政錄／武漢即時報導
大陸海協會會長張志軍說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係。記者陳政錄／攝影
大陸海協會會長張志軍說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係。記者陳政錄／攝影

第十八屆湖北·武漢台灣周26日開幕，適逢昨是台灣光復79周年、古寧頭戰役75周年紀念，大陸海協會長張志軍致詞表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係，「統一是出路，台獨是絕路」，要堅定支持體現「一個中國原則」的「九二共識」，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉。

第十八屆「湖北．武漢台灣周」以「鄂台一家親融合向未來」為主題，於25到28日在湖北舉行。26日上午的開幕式，台方新黨主席吳成典、大陸全國台企聯總會長李政宏、兩岸企業家峰會台方能源小組召集人杜紫軍、苗栗縣副縣長邱俐俐、立法委員羅明才與會，陸方官員有海協會長張志軍、兩岸企業家峰會陸方副理事長張平、湖北省副省長陳平出席。

張志軍致詞首先提到，不久前中共總書記習近平赴福建考察，強調要增進台灣同胞的民族認同、文化認同和國家認同。大陸將全面深化兩岸融合發展，保護好、傳承好中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，為全面推進強國建設民族復興偉業增添強大精神力量。

張志軍接著表示，大陸經濟長期好轉基本面不變，為兩岸同胞謀福祉，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點，始終順應台灣要和平、要發展、要交流的主流民意，推動包括台灣釋迦、石斑魚、文旦柚等農漁產品恢復輸陸，福建居民赴金馬旅遊和大陸一批景區為台灣首來族減免門票等。

張志軍強調，兩岸關係和平發展，是維護台海和平穩定，促進共同發展，造福兩岸同胞通往民族復興的正確道路，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行挑釁對抗，阻撓兩岸交流合作，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係，嚴重破壞台海和平穩定，損害了兩岸同胞福祉。

他說，對吳成典所說的話非常贊同，也就是「統一是出路，台獨是絕路」，要堅定支持體現「一個中國原則」的「九二共識」，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共護台海和平穩定，共創同胞心靈契合，共創良好兩岸關係美好未來。

開幕式上，張平也表示，兩岸企業家峰會將為兩岸企業交流合作牽線搭橋，做好服務，協助兩岸企業家共謀合作、共贏發展；陳平說，希望以台灣周活動為契機，多謀增進台胞福祉之策，多做深化經貿合作之事，多行促進心靈契合之舉，推動鄂台交流合作向更高水平、更寬領域、更深層次邁進。

據主辦方發布，開幕式上，還舉辦了兩岸專案項目簽約儀式，共簽約項目46個，總額人民幣171.21億元。共有兩岸產、官、學界代表，和基層台灣同胞代表、青年代表等約800人出席開幕。

第十八屆「湖北．武漢台灣周」以「鄂台一家親融合向未來」為主題，於25到28日在湖北舉行，26上午的開幕式上，安排力翰教育集團創辦人吳志榮以當地台商的身分，進行分享。記者陳政錄／攝影
第十八屆「湖北．武漢台灣周」以「鄂台一家親融合向未來」為主題，於25到28日在湖北舉行，26上午的開幕式上，安排力翰教育集團創辦人吳志榮以當地台商的身分，進行分享。記者陳政錄／攝影
湖北．武漢台灣周舉辦兩岸合作項目簽約儀式。記者陳政錄／攝影
湖北．武漢台灣周舉辦兩岸合作項目簽約儀式。記者陳政錄／攝影

台海 台獨 張志軍

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