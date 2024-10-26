中共中央軍委副主席張又俠訪越南：推動中越兩軍關係健康穩定發展

據大陸國防部網站消息，中共中央軍委副主席張又俠10月24日至26日，應邀率團訪問越南，越共中央總書記蘇林、國家主席梁強、政府總理范明政分別會見。越方表示，將發展對華友好關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先，始終堅定奉行一個中國政策。張又俠則表示，將持續推動兩軍關係健康穩定發展，有力支撐中越命運共同體建設邁上新台階。

訪問期間，張又俠也與越南國防部長潘文江舉行會談，就國際與區域情勢及兩軍關係深入交換意見，並見證簽署加強防務合作的相關協議文件。

中共中央軍委副主席訪問越南過去雖有案例，但並非常態。上一次中共中央軍委副主席訪越是2017年6月，當時的中央軍委副主席范長龍訪問越南，在河內分別會見時任越共中央總書記阮富仲、國家主席陳大光、政府總理阮春福，並與時任國防部長吳春歷舉行會談。

再往前追溯則要到2006年4月，當時的中央軍委副主席兼國防部長曹剛川是應北韓、越南、馬來西亞、新加坡及南韓五個國家的國防部長邀請，主要以國防部長身分出訪五國，在訪問越南期間與當時越南國防部長范文茶會談。而當時的越南國家主席陳德良、越共總書記農德孟等國家層級領導人也與曹剛川會面。

這次張又俠的訪問與范長龍7年前訪越型態較為近似。據消息稱，越共總書記蘇林請張又俠轉達對習近平總書記的誠摯問候。越方表示，越中兩國革命事業緊密相連，越南銘記中國在其爭取民族獨立和社會主義建設事業中給予的巨大幫助，將發展對華友好關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先，始終堅定奉行一個中國政策。當前，雙邊國防關係邁出新步伐，希望繼續深化務實合作，增進戰略互信，團結應對威脅挑戰，共同維護區域和世界和平穩定。

張又俠轉達了習近平總書記對蘇林的問候，表示中方珍視兩黨、兩國、兩國傳統友誼，願同越方一道，全面落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，順應歷史大勢，掌握時代機遇，不斷加強政治、經濟、安全、人文等各領域交流合作，持續推動兩軍關係健康穩定發展，有力支撐中越命運共同體建設邁上新台階。