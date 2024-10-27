中梵主教任命協議延長後 北京助理主教甄雪斌上任

中央社／ 北京26日電

中梵主教任命臨時協議第三度延續後，北京教區迎來新助理主教。根據中國天主教網站消息，25日天主教北京教區甄雪斌助理主教祝聖典禮在西什庫主教座堂舉行。

根據中國天主教官網報導，祝聖典禮相當隆重，由中國天主教愛國會主席、北京教區主教李山主禮，承德教區主教郭金才、江西教區主教李穌光、長治教區主教丁玲斌、烏蘭察布教區主教姚順襄禮。

中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了批准書。來自全國各教區近130位神父，以及修女、修生和教友代表共約500人參加了祝聖典禮。甄雪斌今年3月21日當選為北京教區助理主教候任人。

現年54歲的甄雪斌是北京教區秘書長，也是北京天主教愛國會主席，獲得中梵認可，將協助李山主持北京教區工作。

中國外交部發言人林劍在22日的例行記者會上宣布，經友好協商，中梵雙方決定將主教任命臨時協議再延期4年，雙方將本著建設性精神保持接談，持續推進中梵關係改善。

北京 外交部 神父

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