軍工系統反腐力度加強 中國電科前高層傳接連被查

大陸軍工系統反腐力度加強，中國電科高層傳出接連被查。中國電科副總經理何文忠日前涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。香港星島日報今（26日）引述財新網報導，除了何文忠之外，前董事長陳肇雄9月下旬被相關部門帶走，前總經理吳曼青此前也被帶走。然而財新網發布的這篇報導隨後即被刪除。

根據大陸中央紀委國家監委網站11日發布訊息顯示，對何文忠嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。經查，何文忠喪失理想信念，忘卻初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受宴請；違反組織原則，在組織談話時不如實說明問題，利用職權違規提拔任用幹部；廉潔底線失守，搞錢色交易；私慾膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

現年54歲的何文忠曾任中國電子科技集團有限公司總工程師、聯合微電子中心有限責任公司董事長等職位。2020年9月，何文忠被評為「全國優秀共產黨員」。財新網指出，何文忠成為中共二十大以來繼肖星、張廣和王勇之後，第四位被查的「70後」中管幹部，何文忠在四人中年齡最大，與王勇一樣屬於技術型官員。

《星島日報》報導，現年63歲的陳肇雄曾任職中國長城計算機集團董事長、中國電子信息產業集團總經理等職位。他在2007年擔任湖南副省長，2015年進入大陸工信部擔任副部長，2020年擔任中國電科董事長，去年被免職。59歲的吳曼青是中國工程院院士，中國數字陣列雷達理論和技術體系的奠基人和引領者，也是全軍綜合電子信息系統頂層設計與推進工程總設計師。

中國電科主要從事國家重要軍民用大型電子資訊系統的工程建設，重大裝備、通信與電子設備、軟件和關鍵元器件的研製生產，由大陸國務院國有資產監督管理委員會直接監管。擁有47間國家級研究院所、16家上市公司在內的700餘間企事業單位，20多萬名員工。

財新網報導，近一年軍工系統反腐力度加強，2023年，軍工系統三人被撤全國政協委員，分別是航天科技集團董事長吳燕生，兵工集團董事長劉石泉，以及航天科工集團副總經理王長青。

根據《中國紀檢監察報》26日消息，今年1月到9月，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報270.3萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報75.6萬件次。處置問題線索158.4萬件，立案64.2萬件，其中立案省部級幹部58人、廳局級幹部3263人、縣處級幹部2.6萬人、鄉科級幹部8.9萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人。處分58.9萬人。2024年1至9月，全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理147.9萬人次。此外，堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員1.9萬人，移送檢察機關2972人。