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派兵援俄甚囂塵上之際 金正恩在抗美援朝74周年向友誼塔獻花紀念

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
朝鮮勞動黨總書記、朝鮮國務委員長金正恩10月25日向友誼塔送去花圈，紀念中國人民志願軍赴朝參戰74週年。圖／朝中社
朝鮮勞動黨總書記、朝鮮國務委員長金正恩10月25日向友誼塔送去花圈，紀念中國人民志願軍赴朝參戰74週年。圖／朝中社

就在北韓是否派兵赴俄烏戰場與俄軍對肩作戰的傳聞甚囂塵上之際，據北朝官媒朝中社報導，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩10月25日向友誼塔送去花圈，以紀念中國人民志願軍赴朝參戰74週年。

報導稱，金正恩同志送去的花圈緞帶上寫有「永世不忘中國人民志願軍烈士」的字樣。朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員、黨中央委員會書記李日煥受委託敬獻了花圈。

北韓如今被全球關注的是其軍隊是否真的已到俄烏戰場上，協助俄軍對抗烏軍，而其副外相金正奎也在25日這天，首次藉回答朝中社提問，對是否派兵援俄進行釋疑，但他只表明，「外務省不直接參與國防省的事務，也不需要對此另做確認。」

他並說，「要是現在國際新聞界所說的那種事真有的話，我認為那應該是符合國際法規範的行為，而且覺得那些想要將其說成非法的勢力是肯定會存在的。」這一說法算是間接承認了派兵的事實。

1950年10月19日，19萬7653名中國人民志願軍渡過鴨綠江，正式投入被後人稱為「抗美援朝」的軍事行動，但在10月25日這支入朝的志願軍才首次加入作戰，志願軍第40軍第118師在北鎮對聯合國軍發動突襲，聯軍被打得措手不及，全面撤退至清川江以南。

大陸因此將10月25日定為援美援朝起始的紀念日。昨天大陸人民日報、央視新聞及解放軍報等多個黨政軍媒，都推出紀念海報或畫面，紀念援美援朝74周年。而作為接受援助的朝鮮，朝中社今報導，金正恩於昨天以獻花動作表達了對中國軍隊援朝的紀念。

中國人 北韓 金正恩

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