陸評論人：美日利劍打破「石破茂反美」傳說 與美更緊密站一起

俄羅斯衛星 通訊社報導，日本自民黨總裁石破茂當選首相後的第23天，日本自衛隊和美軍即啟動大規模軍事演習。中國時政評論人司馬平邦告訴俄羅斯衛星通訊社，作為此次美日演習實際上被針對方之一的中國，有必要認識到日本新政府對於中國的基本外交態度，即石破茂政府將與美國更緊密地站在一起。

日本《讀賣新聞》報道稱，日本自衛隊和美軍自10月23日起啟動「利劍」軍事演習，這是在日本週邊海空域和基地等舉行的最大規模日美聯合軍演。演習將持續至11月1日。據悉，此次日美約4.5萬人、約40艘艦艇以及約370架飛機和直升機參與演習，雙方還將對民用機場和港口等約30處地點加以利用，並進行設想島嶼防衛的登陸作戰、空降部隊空降和飛彈防禦等演練。

司馬平邦表示，中方有必要認識到，這場規模超級巨大演習的出現，基本上打破了之前所傳說的「石破茂反美」之類的江湖說法。實際上石破茂之前也以其極端的右翼立場和對日本「正常化」的執著追求而聞名政壇，現在這場演習亦可證明他正試圖借助美軍的軍事支持，進一步武裝日本的決心，估計接下來石破茂在破壞日本和平憲法上還會有更進一步的動作。

他稱，自9月以來，中國在太平洋和台灣海峽實施了一系列軍事威懾動作，但中國的用意主要是為了震懾「台獨」分裂傾向。現在石破茂政府緊跟美國，以為憑藉美國及日、韓、澳這些所謂盟國的力量，足以遏制住中國實施鎮壓「台獨」統一祖國的軍事行動，所以才會更加不隱瞞日本政府在台灣問題上的反華立場。預計後續日本政府有可能直接干涉台灣問題，對此中國也必須做好計畫準備。

10月22日自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在記者會上指出，「不能排除我國週邊發生與烏克蘭和中東同樣嚴重事態的可能性」，強調了日美強化遏制力的方針。

司馬平邦認為，吉田圭秀的言論實質上這是在為日本進一步推動軍事化找藉口。雖然吉田圭秀的說法看似針對「俄朝聯盟」，但一個進一步軍事化的日本對中國而言絕對是東亞隱患。

但他仍表示，不過也應該看到，中國外交部和日本外務省就中日海洋事務舉行的高級別磋商機制正面表現了兩國之間多樣化的現實合作基礎仍然很豐富。在此之前，日本政府已經接受中國專家將對福島核污水排海活動進行獨立監測的要求，這也是中日之間有機會進行緩和關係和開展廣泛合作提供了更多機會。