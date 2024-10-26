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賴清德紀念古寧頭戰役講話 國台辦：謀獨抗中

聯合報／ 記者陳政錄／武漢即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。記者陳政錄／攝影

總統賴清德昨（25日）赴金門，主持古寧頭戰役紀念活動，強調「不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日對此回應表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內（指台灣）民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

大陸國台辦官方微信帳號26日發布朱鳳蓮對賴清德談話的應詢內容。朱鳳蓮說，10月25日是台灣光復79周年紀念日。「台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，理應為兩岸同胞所共同銘記。」

朱鳳蓮說，在這樣的重要時刻，賴清德之流一方面對「台灣回歸中國」的歷史事實有意避而不談，試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，以所謂「民主對抗威權」的虛假敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

朱鳳蓮表示，搞「台獨」不可能有未來。台灣的未來，在於祖國完全統一，在於中華民族偉大復興。「台灣回歸中國」的歷史不容忘卻，兩岸必然統一的歷史大勢不可阻擋。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞本著對歷史、對民族負責的態度，順應歷史大勢，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，與我們一道共同維護台海和平穩定，共同追求和平統一的美好未來。

值得注意的是，自大陸國台辦9月上線微信公眾號官方帳號以來，近幾次在未召開記者會的情況下，發布發言人答問、應詢內容時，已改變過去先向媒體發布紙本白紙黑字「白單」的做法，而是改在微信官方帳號上公開發布。例如昨日台灣光復79周年之際，大陸國台辦在官方微信帳號上，發布發言人朱鳳蓮對於「民進黨刻意淡化台灣光復」的評論。

昨日，賴清德在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門，主持古寧頭戰役75周年紀念日的追思祭悼典禮。

賴清德說，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。

古寧頭戰役 台獨 國台辦 朱鳳蓮 賴清德

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