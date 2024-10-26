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聯合軍演常態化 中泰完成今年第七次聯訓

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
10月25日，中泰「突擊-2024」陸軍聯訓雙方參訓隊員舉行實兵實彈綜合演練。（圖／取自大陸國防部網）
10月25日，中泰「突擊-2024」陸軍聯訓雙方參訓隊員舉行實兵實彈綜合演練。（圖／取自大陸國防部網）

中泰「突擊-2024」陸軍聯合訓練於本月15日至25日在雲南舉行，這是中泰兩軍今年第七次舉行「突擊」系列聯合訓練，目的是提升雙方聯合行動能力，為維護地區穩定注入更多積極因素。俄通社指出，在美國及其盟國與菲律賓結成軍事聯盟的背景之下，大陸看來為確保地區安全正在依靠泰國的支持。

大陸國防部新聞發言人吳謙本月15日介紹，根據年度計劃及雙方共識，10月中下旬，中國和泰國兩國軍隊位在雲南舉行「突擊-2024」陸軍聯合訓練。他表示，這次聯訓以聯合反恐行動為課題，組織有人無人協同、特種爆破、直升機機降、聯合搜剿等課目訓練，目標是提升雙方聯合行動能力，為地區穩定注入更多積極因素。

解放軍報報導，10月17日至18日，兩軍在滇西某綜合訓練場開展實彈射擊訓練，兩天時間裡，中國泰國雙方官兵混合編組，開展手槍多姿勢射擊與持盾射擊、步槍快速射擊、狙擊槍遠距離射擊等課目訓練。雙方官兵還就聯合偵察、快速識別、戰術運用等問題進行深入交流。

21日，參加中泰「突擊-2024」陸軍聯合訓練的雙方參訓官兵，在某綜合訓練場組織反恐特情處置訓練。演練過程中，雙方參訓官兵組成多個混編戰術小組，採取多路突進方式隱蔽接近「恐怖分子」控制的建築，佔據有利位置做好突擊準備。現場指揮員一聲令下，各小組迅速突入，對房屋內目標實施打擊。

中方指揮員介紹，反恐特情處置訓練重點圍繞突擊兵力使用、任務編組和行動實施等環節組織。同場聯訓不僅錘鍊搜剿實戰技能，還進一步增進雙方參訓官兵的互信和友誼。

大陸軍事專家、秦安戰略智庫創始人秦安今年8月接受俄羅斯衛星通訊社採訪，針對8月舉行的中泰第七次開展聯合訓練「鷹擊-2024」發表看法，他認為，中泰聯合軍演常態化本身就是亮點，聯訓目的是提高兩軍技戰術水平，深化務實交流與合作，目的是維護地區安全與穩定，不存專門要針對誰一說。

俄通社另引述澳洲洛伊國際政策研究所（（Lowy Institute for International Policy））的數據顯示，從2016年到2022年間，泰國從大陸購買的武器數量超過了從美國購買的武器數量，進而加強中泰雙邊安全關係。在第七次聯合演習前夕，中泰兩國軍事部門一致同意演習對加強地區安全穩定的貢獻。在美國及其盟國與菲律賓結成軍事聯盟的背景之下，大陸看來為確保地區安全正在依靠泰國的支持。

泰國 美國 陸軍

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