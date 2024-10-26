賴紀念古寧頭 陸官媒：為圖謀分裂拼裝出一套支離破碎「台獨史觀」

昨天適逢台灣光復節，大陸官媒新華社在近凌晨發出一篇評論文章，抨擊賴清德總統卻在這天跑到金門，大肆叫囂「台澎金馬寸土不讓」，延續其雙十講話「中華民國在台澎金馬落地生根」的分裂論調，妄圖通過突出兩岸政治分歧、割裂兩岸歷史聯結，憑空捏造出「中華民國等於台灣」的偽概念。而目的就是掏空一個中國內涵，為鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」虛構歷史依據，打著「中華民國」的幌子明目張膽讓「台獨」借殼上市。為圖謀分裂國家拼裝出一套支離破碎、悖論百出的「台獨史觀」。

文章稱，10月25日，對寶島台灣而言是個特別的日子。 79年前這一天，台灣擺脫了半世紀的日本殖民統治，重回祖國懷抱。這是包括台灣同胞在內全體中國人民抗日戰爭的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實。台灣當局領導人賴清德卻選在這個日子跑到金門，高調紀念一場75年前的戰役。刻意淡化台灣光復歷史，凸顯兩岸對立對抗，其圖謀算計昭然若揭。

評論說，在金門，賴清德大肆叫囂「台澎金馬寸土不讓」，延續其雙十講話裡「中華民國在台澎金馬落地生根」的分裂論調，妄圖通過突出兩岸政治分歧、割裂兩岸歷史聯結，憑空捏造出「中華民國等於台灣」的偽概念。賴清德當局有意閉口不談台灣光復、回歸祖國的歷史事實，意在抹殺台灣民眾反抗日本殖民統治的記憶、英勇抗日的記憶和復歸祖國版圖的記憶，為搞「台獨」分裂準備意識形態基礎、營造輿論氛圍。

它嚴厲抨擊，這番極具欺騙性和迷惑性的無恥操作，根本目的就是掏空一個中國內涵，為鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」虛構歷史依據，打著「中華民國」的幌子明目張膽讓「台獨」借殼上市。

文章指控，賴清德上台以來，絕口不提1945年抗勝利、台灣光復的歷史，卻一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂「台南400年」和日本殖民台灣的50年，抹滅先烈功績，粉飾殖民統治，混淆社會視聽，毒害青年一代。賴清德和民進黨明目張膽對歷史進行切割、湮滅、曲解，為圖謀分裂國家拼裝出一套支離破碎、悖論百出的「台獨史觀」。其赤裸裸的「台獨」分裂言行，背棄歷史，數典忘祖，對抗思維強烈，挑釁意味濃厚，嚴重破壞兩岸關係，危害台海和平穩定。

文章說，台灣自古屬中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚。 1894年，日本發動侵略中國的甲午戰爭，隔年迫使戰敗的清朝政府割讓台灣及澎湖列島。 1943年中美英三國政府發表的《開羅宣言》，明確要求日本將竊取於中國的領土，包括台灣和澎湖列島歸還中國。 1945年中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。 10月25日，中國政府宣告「恢復對台灣行使主權」，並在台北舉行「中國戰區台灣省受降儀式」。由此，透過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收復了台灣。

它稱，為戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女前僕後繼，進行了可歌可泣的鬥爭。台灣同胞在這場鬥爭中作出了重要貢獻。台灣光復時，台灣百姓家家張燈結彩，以各種形式慶祝重新回到祖國懷抱。血與火熔鑄的歷史，充分證明兩岸始終根脈相連、命運與共。

文章說，賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆。

評論最後指出，歷史不容竄改，諫言豈能欺人。無論賴清德當局如何蓄意割裂兩岸歷史連結、包裝兜售「中華民國」「台獨化」言論，都無法阻擋兩岸同胞的骨肉親情，無法阻擋民族復興和國家統一的歷史車輪滾滾向前。我們熱切期盼，廣大台灣同胞看清時與勢，認清利與害，分辨真與偽，與大陸同胞攜手同心，並肩前行，共創祖國統一的歷史偉業，共享民族復興的偉大榮光。