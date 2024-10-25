大陸批賴總統不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

10月25日是台灣光復紀念日，大陸國台辦批評賴清德政府「不僅不對台灣光復進行紀念，反而一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂『台南400年』和日本殖民台灣的50年」，對此陸委會表示，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實」，並強調「荷治」、「日治」都是台灣史的一部分。

大陸國台辦25日表示，台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實，同時批評總統賴清德沒有對台灣光復紀念，反而一再地宣揚美化荷蘭殖民台南400年和日本殖民台灣50年。

對大陸方面的說法，陸委會回應指，「中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過七十五年。中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀」。

陸委會強調，台灣四百年來經歷過不同統治者，「荷治」、「日治」都是台灣史的一部分，總統對於台灣歷史的描述，符合客觀史實。