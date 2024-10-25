反送中發生至今5年 續有青年被判暴動罪
香港「反送中」運動發生至今5年，持續有當年參加運動的青年被判刑；區域法院本月初判處4名青年暴動罪成，其中兩人是孿生兄弟，當年只有14歲，法庭今天聽取辯方求情後，押後至31日宣判。
2019年初「反送中」爆發，同年7月1日，大批示威者在港島金鐘政府總部一帶聚集示威，期間與警方爆發激烈衝突，案發時只有14歲的孿生兄弟戴嘉平和戴嘉正參與其中，其後被捕及被控暴動罪。
兩人被捕後否認控罪，但區域法院本月初判處他們與另外兩名青年暴動罪名成立，另外兩人是現年39歲的周子瑋和33歲的袁恩霖。
戴嘉平和戴嘉正報稱是學生，前者進入浸會大學就讀，並曾任學生會外務副幹事長。
星島日報報導，辯方今天向法庭為這對孿生兄弟求情時表示，當時兩兄弟年少無知，「受人影響才鑄成大錯」；他們的父親也在求情信中自責，認為沒有開導兒子，才導致兩人一時迷失而犯案。
綜合媒體引述警方的數字，截至今年3月底，有1萬279人因涉及反送中示威而被捕，2961人已完成或進入司法程序，當中2328人須承擔法律後果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言