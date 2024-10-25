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賴清德紀念古寧頭戰役 陸學者：誤導兩岸關係定位

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影

今天是台灣光復79周年，也是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德赴金門出席古寧頭戰役紀念活動，並發表演說。對於賴的講話內容，廈大涉台學者認為，民進黨持續強化其「兩國論」，目的是要誤導一些不清楚兩岸關係性質的台灣民眾，此舉將升高兩岸對抗。

對於賴清德25日主持古寧頭戰役75周年紀念活動的講話，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，從賴日前拋出「祖國論」，到雙十講話，和今天的講話內容，明顯可見民進黨的邏輯是一貫的，就是想盡辦法將兩岸各個歷史事件，放大成兩個國家之間的主權之爭，以偷渡並強化其「兩國論」，從「一中一台」、「一邊一國」的定位基礎上來討論兩岸關係。

唐永紅強調，古寧頭戰役的本質，是國共內戰，雙方為了爭奪國家代表權而引發的內部戰爭，並非分裂戰爭，更不是兩個主權國家之間的戰爭，然賴清德高喊「保家衛國」、捍衛主權，目的是要誤導一些不清楚兩岸關係性質的台灣民眾，進而提高自己的民意支持，這反而會進一步升高兩岸對抗。

但唐永紅坦言，受民進黨等台獨分裂勢力長期誤導影響，許多台灣民眾在國家認同，甚至民族認同、文化認同上與大陸越來越疏遠。若兩岸交流融合發展不能增進國家認同與統一意願，對促進和平統一就沒有實質作用。

因此，唐永紅表示，中共總書記習近平日前赴福建考察時，提到要增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，這其實是大陸推動兩岸交流合作融合發發展的「重中之重」，以增進台灣同胞的統一意願，「這是攸關兩岸能不能和平統一的關鍵」。

今天一早，賴清德在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門，主持古寧頭戰役75周年紀念日的追思祭悼典禮。

賴清德說，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。

古寧頭戰役 戰爭 賴清德

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