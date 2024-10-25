賴總統古寧頭談話 陸外交部：改變不了兩岸同屬一中

賴總統25日赴金門，對古寧頭戰役75周年發表談話，重申「落地生根」說之餘，表態不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來。對此大陸外交部發言人表示，「無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台海兩岸同屬一個中國的事實，更改變不了兩岸終將統一、也必然統一的歷史大勢」。

賴總統25日指出，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，奠定了往後安定的基礎，「中華民國得以在台澎金馬落地生根75年」。他強調，古寧頭戰役讓我們明白，民主自由並非理所當然，而是需要世世代代的人共同努力守護。「我們珍惜民主自由的生活方式，不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來」。

而大陸外交部發言人林劍25日下午，針對賴總統的談話回應表示，「台灣是中國領土的一部分，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台海兩岸同屬一個中國的事實，更改變不了兩岸終將統一、也必然統一的歷史大勢」。

稍早大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮就台灣光復79周年表示，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝」。

她並批評，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不僅不對台灣光復進行紀念，反而一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂「台南400年」和日本殖民台灣的50年，妄圖以此構建「台獨史觀」，抹滅先烈功績，粉飾殖民統治，混淆社會視聽，毒害青年一代，為其「新兩國論」虛構歷史依據。朱鳳蓮強調，「其所作所為是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆」。