賴總統古寧頭戰役75周年演說 陸學者：台獨立場要解決

古寧頭戰役75周年，賴清德總統赴金門主持相關活動並發表演說強調，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，且賴總統還凸顯中華民國在台生根論。上海東亞研究所副所長包承柯指，落地生根是賴清德當局近期說法，但不論如何79年前的今天台灣已經光復並回歸中國，「台灣是中國一部分是不可改變的，這是個政治大問題」，兩岸本是同根生，一定要解決「台獨」立場。

包承柯接受本報採訪時首先表示，今天有個重要紀念日，就是台灣光復節，這是很重要的時間點。1945年台灣光復回歸中國，「這是台灣又回到中國的懷抱」，這是非常值得紀念的，也是戰後歷史的一個重要的節點，也是對日本侵略戰爭懲罰的歸屬。

包承柯續指，民進黨賴清德在今日的光復節裡，不紀念光復反而和中國大陸對抗，這是非常要不得的，不管從哪個角度上來看，「台灣光復的意義，遠大於中國內戰的問題」，「台灣回歸中國，這個問題在79年前的今天已經得到了落實」。

包承柯說，戰爭有勝有敗，金門戰役的發展是戰域裡面的過程，它不會影響整個局面，但後來因為美國的介入，使得台灣問題至今都得不到解決，這是問題的核心。

包承柯稱，今天台灣問題沒有得到解決還是可看得很清楚，在光復後，台灣作為中國領土一部分，在中國國內政治問題上，產生些略對峙所導致的。而時過境遷，發展到今天這樣，「希望用和平的方式來解決及處理現在兩岸在政治上的分歧」，而這個政治分歧，只能在大家同是中國人的框架裡才能解決。

包承柯再強調，兩岸之間今天的問題是國內政治紛爭，我們不應該繼續戰爭的方式來解決，而是應該用和平的方式來解決，「用和平的方式解決台灣問題，是眾望所歸的想法」，所以我想兩岸之間不論有多大的分歧，應該還是要求同存異找到好方法，最後化解彼此間的分歧。

至於談到賴總統在紀念古寧頭，反用古寧頭凸顯中華民國在台生根論，似乎與前面的38年切割，包承柯認為，「落地生根是賴清德當局最近的一個說法」，但是不論怎麼樣，「台灣是中國一部分是不可改變的，這是個政治大問題」，一定要解決「台獨」的立場。