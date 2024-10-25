林佳龍訪瓜地馬拉 北京：盼瓜國認清大勢 做出正確選擇

外交部長林佳龍出訪友邦聖文森及格瑞那丁，將以總統特使身分參加聖文森獨立45周年慶祝活動，並順訪瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯，目前已經抵達瓜地馬拉，而大陸外交部則表示，「希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。

大陸外交部發言人林劍25日下午回應林佳龍訪問瓜地馬拉一事表示，有「注意到有關報導」，他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

他指出，「就在53年前的今天，聯合國通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位。全世界183個國家同中國建交的事實充分證明，台灣當局利用『邦交國』搞政治操弄、謀求『台獨』的行徑是徒勞的，無法撼動堅持一個中國原則的時代潮流，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢」。

林劍還說，「越來越多的瓜地馬拉有識之士認識到，同中國建交符合瓜地馬拉國家和人民的根本和長遠利益。我們希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。

另就共軍與印度軍隊開始從邊境喜馬拉雅附近撤退的消息，林劍表示，「根據中印近期就邊境有關問題達成的解決方案，雙方的一線部隊正在開展相關的工作，目前進展順利」。